Лунинчане приняли участие в областном слёте юных экологов

17-18 мая 2023 года в областном слёте юных экологов «Исследователи природы» приняли учащиеся 8-9 классов УОСО Лунинецкого района из числа победителей и призёров областных олимпиад по биологии, географии, учащиеся показывающие высокие знания в изучении экологии и биологии:

– Кошкевич Ольга, учащаяся ГУО «Богдановская средняя школа Лунинецкого района»;

– Богдан Василий, учащийся ГУО «Кожан-Городокская средняя школа»;

– Дубойский Ярослав, учащийся ГУО «Лахвенская средняя школа»;

– Рафалович Иван,​ учащийся ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»;

– Юрашкевич Татьяна, учащаяся ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»;

– Фурсевич Егор, учащийся ГУО «Микашевичская гимназия им. В.И. Недведского».

Всем участникам слёта были вручены сертификаты. Рафалович Иван награждён дипломом главного управления Брестского облисполкома за активное участие в конкурсе аншлагов.

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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