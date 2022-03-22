Лунинчане присоединились к республиканскому автопробегу «За Единую Беларусь», посвященный дню памяти Хатынской трагедии

Сегодня, 22 марта, в Беларуси вспоминаю жертв трагедии в Хатыни и других жертв геноцида в годы Великой Отечественной войны

В Лунинце у Кургана Бессмертия состоялся митинг-реквием. в котором приняли участие учащиеся политехнического и сельскохозяйственного колледжей, активисты общественных организаций — БРСМ, Белой Руси, Белорусского союза женщин, Белорусского союза офицеров, Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, а также представители систем образования и здравоохранения района, территориального центра социальной защиты населения, ОАО «Полесьеэлектромаш»

Среди выступающих — председатель районной организации РОО «Белая Русь» Людмила Казадаева и первый секретарь райкома БРСМ Ольга Арабей

Память погибших почтили минутой молчания и возложением цветов к подножию Кургана Бессмертия

Участники мероприятия присоединились к республиканскому автопробегу «За Единую Беларусь» и направились в Минскую область, куда со всей Беларуси сегодня съедутся участники автопробегов, чтобы всем вместе почтить память жертв Хатынской трагедии.