Лунинчане собрали урожай наград на областном конкурсе

7 декабря на базе эколого-биологического профиля ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи» прошёл ХХХ областной конкурс научных биолого-экологических работ учащихся.

Команду Лунинецкого района достойно представили учащиеся средней школы №2 г.Лунинца, средней школы №2 г.Микашевичи, Богдановской средней школы Лунинецкого района, Кожан-Городокской и Лахвенской средней школы.

Победителями конкурса стали:

— Диплом Ι степени награждён Юханов Артемий, учащийся 11 класса СШ №2 г.Микашевичи;

— Диплом ΙΙ степени награждён Пилевич Даниил, учащийся 11 класса СШ №2 г.Лунинца;

— Диплом ΙΙΙ степени награждён Дубойский Ярослав, учащийся 8 класса Лахвенской СШ;

— Диплом ΙΙΙ степени награждён Богдан Василий, учащийся 8 класса Кожан-Городокской СШ.

Отдел по образованию Лунинецкого райисполкома

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