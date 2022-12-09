Лунинчане собрали урожай наград на областном конкурсе
7 декабря на базе эколого-биологического профиля ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи» прошёл ХХХ областной конкурс научных биолого-экологических работ учащихся.
Команду Лунинецкого района достойно представили учащиеся средней школы №2 г.Лунинца, средней школы №2 г.Микашевичи, Богдановской средней школы Лунинецкого района, Кожан-Городокской и Лахвенской средней школы.
Победителями конкурса стали:
— Диплом Ι степени награждён Юханов Артемий, учащийся 11 класса СШ №2 г.Микашевичи;
— Диплом ΙΙ степени награждён Пилевич Даниил, учащийся 11 класса СШ №2 г.Лунинца;
— Диплом ΙΙΙ степени награждён Дубойский Ярослав, учащийся 8 класса Лахвенской СШ;
— Диплом ΙΙΙ степени награждён Богдан Василий, учащийся 8 класса Кожан-Городокской СШ.
Отдел по образованию Лунинецкого райисполкома
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