Новости районаОбщество

Лунинчане спасли раненого орлана-белохвоста

Раненую птицу обнаружили лунинчане Артем и Вероника Лахтуровы, которые играли недалеко от дома на улице Московской. О находке сразу же рассказали маме.

“Заметила, что птица не боялась, никуда не улетала, – поделилась Диана Васильевна. – Как только принесли ее домой, в интернете стали искать, кто же это такой. Оказалось, орлан-белохвост – хищник из семейства ястребиных. Несколько звонков и птицу забрали”.

Сотрудники районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Шкут и Николай Ванюк показали орлана врачам ветстанции. Ветеринары обнаружили открытый перелом правого крыла. Требовалась операция с установкой металлических конструкций. Возможности провести ее на месте не было. Поэтому, сделав необходимые манипуляции, орлана отправили в Минск в Центр помощи птицам и животным “Пустельга”.

Теги
Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Конкурс «Суперцех-2021» пройдет в Микашевичах

Конкурс «Суперцех-2021» пройдет в Микашевичах

Photo of Фотофакт. Работники РУПП “Гранит” обновили стелу на въезде в Брестскую область

Фотофакт. Работники РУПП “Гранит” обновили стелу на въезде в Брестскую область

Photo of Иммунитет против коронавируса у переболевших может сохраняться в течение года

Иммунитет против коронавируса у переболевших может сохраняться в течение года

Photo of Новый магазин одежды и обуви “Смешные цены” открывает в Лунинце

Новый магазин одежды и обуви “Смешные цены” открывает в Лунинце

Photo of Планируется ли вводить налог на выезд из страны в Брестской области?

Планируется ли вводить налог на выезд из страны в Брестской области?

Photo of Электронная ярмарка вакансий пройдет в Лунинце

Электронная ярмарка вакансий пройдет в Лунинце

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть