Лунинчане спасли раненого орлана-белохвоста

Раненую птицу обнаружили лунинчане Артем и Вероника Лахтуровы, которые играли недалеко от дома на улице Московской. О находке сразу же рассказали маме.

“Заметила, что птица не боялась, никуда не улетала, – поделилась Диана Васильевна. – Как только принесли ее домой, в интернете стали искать, кто же это такой. Оказалось, орлан-белохвост – хищник из семейства ястребиных. Несколько звонков и птицу забрали”.

Сотрудники районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Шкут и Николай Ванюк показали орлана врачам ветстанции. Ветеринары обнаружили открытый перелом правого крыла. Требовалась операция с установкой металлических конструкций. Возможности провести ее на месте не было. Поэтому, сделав необходимые манипуляции, орлана отправили в Минск в Центр помощи птицам и животным “Пустельга”.