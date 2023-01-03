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Лунинчане среди победителей областного этапа конкурса «ТехноЁлка»

03.01.2023
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В преддверии Новогодних праздников подведены итоги областного этапа республиканского конкурса «ТехноЁлка».

Дипломами главного управления по образованию Брестского облисполкома награждены:

В номинации «Хайтек-ёлка»:

дипломом III степени – Ракович Никита, учащийся ГУО «Средняя школа № 2 г. Лунинца» за работу «Геометрическая –елка»;

похвальный отзыв – Щелков Александр, учащийся ГУО «Средняя школа № 1 г. Лунинца» за работу «Ёлка Роботроника».

В номинации «Альтернативная ёлка»:

дипломом II степени – Веренич Милана, учащаяся ГУО «Дятловичская средняя школа» за работу «Очаровательная ёлка».

В номинации «МультимедиаЁлка «Ад продзедаў спакон вякоў»:

дипломом II степени – Ванюк Владислав, учащийся ГУО «Средняя школа № 2 г. Лунинца» за работу «Навагодняя прыгажуня працавітага народа Беларусі».

В номинации «Рождественская композиция»:

дипломом I степени – Юрашкевич Татьяна, учащаяся ГУО «Средняя школа №2 г. Лунинца» за работу «Замок Снежной королевы».

В номинации «Новогодний сувенир»:

дипломом III степени – Богданец Анна, учащаяся ГУО «Полесская средняя школа» за работу «Возле ёлки новогодней»;

похвальный отзыв – Рудько Анна, Кривулец Ульяна, учащиеся ГУО «Синкевичская средняя школа» за работу «Зимняя фантазия».

В номинации «Праздничные украшения»:

дипломом II степени – Сергиевич Тихомир, учащийся ГУО «Средняя школа аг.Вулька-1» за работу «Зайцы».

В номинации «Символ 2023 года»:

дипломом III степени – Романюк Софья, учащаяся ГУО «Средняя школа № 3 г. Лунинца» за работу «Вы пазналi? Вось дык цуд! Год трусiка тут як тут!».

В номинации «Год исторической памяти»

дипломом III степени – Овчарук Егор, учащийся ГУО «Лахвенская средняя школа» за работу «Назад в будущее»;

дипломом III степени – Скибицкая Анастасия, учащаяся ГУО «Богдановская средняя школа Лунинецкого района» за работу «Мы помним…».

Ссылка на конкурсные работы https://disk.yandex.ru/i/KgDy9Udr-m1MCA

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

 

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