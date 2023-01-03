Лунинчане среди победителей областного этапа конкурса «ТехноЁлка»
В преддверии Новогодних праздников подведены итоги областного этапа республиканского конкурса «ТехноЁлка».
Дипломами главного управления по образованию Брестского облисполкома награждены:
В номинации «Хайтек-ёлка»:
дипломом III степени – Ракович Никита, учащийся ГУО «Средняя школа № 2 г. Лунинца» за работу «Геометрическая –елка»;
похвальный отзыв – Щелков Александр, учащийся ГУО «Средняя школа № 1 г. Лунинца» за работу «Ёлка Роботроника».
В номинации «Альтернативная ёлка»:
дипломом II степени – Веренич Милана, учащаяся ГУО «Дятловичская средняя школа» за работу «Очаровательная ёлка».
В номинации «МультимедиаЁлка «Ад продзедаў спакон вякоў»:
дипломом II степени – Ванюк Владислав, учащийся ГУО «Средняя школа № 2 г. Лунинца» за работу «Навагодняя прыгажуня працавітага народа Беларусі».
В номинации «Рождественская композиция»:
дипломом I степени – Юрашкевич Татьяна, учащаяся ГУО «Средняя школа №2 г. Лунинца» за работу «Замок Снежной королевы».
В номинации «Новогодний сувенир»:
дипломом III степени – Богданец Анна, учащаяся ГУО «Полесская средняя школа» за работу «Возле ёлки новогодней»;
похвальный отзыв – Рудько Анна, Кривулец Ульяна, учащиеся ГУО «Синкевичская средняя школа» за работу «Зимняя фантазия».
В номинации «Праздничные украшения»:
дипломом II степени – Сергиевич Тихомир, учащийся ГУО «Средняя школа аг.Вулька-1» за работу «Зайцы».
В номинации «Символ 2023 года»:
дипломом III степени – Романюк Софья, учащаяся ГУО «Средняя школа № 3 г. Лунинца» за работу «Вы пазналi? Вось дык цуд! Год трусiка тут як тут!».
В номинации «Год исторической памяти»
дипломом III степени – Овчарук Егор, учащийся ГУО «Лахвенская средняя школа» за работу «Назад в будущее»;
дипломом III степени – Скибицкая Анастасия, учащаяся ГУО «Богдановская средняя школа Лунинецкого района» за работу «Мы помним…».
Ссылка на конкурсные работы https://disk.yandex.ru/i/KgDy9Udr-m1MCA
По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома