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Лунинчане среди победителей областного конкурса

01.06.2023
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Подведены итоги областного этапа творческого конкурса «Соблюдаем законы дорог!»

В нем принимали участие школьники из разных уголков Брестчины, в том числе из нашего района.

На конкурс было представлено более 380 работ по направлениям: «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество», «Литературное творчество». В преддверии Международного дня защиты детей областная Госавтоинспекция подвела итоги.

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» среди подростков 14-16 лет первое место присуждено Ксении Лобан из Лахвенской СШ, а диплома третьей степени удостоена Александра Вахрамеева из СШ №4 г. Лунинца.

По информации УВД Брестского облисполкома

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