Лунинчане среди победителей областного турнира робототехники «РобоФэст»

Учащиеся СШ №2 г. Лунинца Назар Пашкелевич и Дмитрий Захаркевич вернулись с победой с областного открытого турнира робототехники «РобоФэст».

Школьники, которых готовил учитель Федор Степанович Веренич, впервые участвовали в соревнованиях такого уровня и достойно представили Лунинетчину. Результат — третье место в номинации «Кегельринг».

Подробности — на страницах районной газеты «Лунінецкія навіны»

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