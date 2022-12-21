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Лунинчане среди победителей областного турнира робототехники «РобоФэст»

21.12.2022
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Учащиеся СШ №2 г. Лунинца Назар Пашкелевич и Дмитрий Захаркевич вернулись с победой с областного открытого турнира робототехники «РобоФэст».

Школьники, которых готовил учитель Федор Степанович Веренич, впервые участвовали в соревнованиях такого уровня и достойно представили Лунинетчину. Результат — третье место в номинации «Кегельринг».

Подробности — на страницах районной газеты «Лунінецкія навіны»

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