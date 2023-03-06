Новости районаОбразованиеОбщество

Лунинчане среди победителей республиканского конкурса «ТехноЁлка»

06.03.2023
53

В заключительном этапе республиканского конкурса «ТехноЁлка» приняли участие 57 учреждений дополнительного образования детей и молодежи, 119 учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, 150 учреждений общего среднего образования республики. Всего на конкурс было представлено 656 работ.

Дипломами отмечены и работы учащихся учреждений образования Лунинецкого района.

Дипломом I степени награждены:

в номинации «Рождественская композиция»

Юрашкевич Татьяна Михайловна, учащаяся ГУО «Средняя школа № 2 г.Лунинца» за изготовление композиции «Замок снежной королевы» (руководитель С.А.Карпец);

в номинации «Год исторической памяти»

Овчарук Егор Алексеевич, учащийся ГУО «Лахвенская средняя школа» за изготовление экспоната «Назад в будущее» (руководитель Т.В.Овчарук).

Информация и фото отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Дэпутат правядзе «прамую лінію» і прыём грамадзян у Лунінцы

Дэпутат правядзе «прамую лінію» і прыём грамадзян у Лунінцы

06.03.2023
Photo of Татьяна Курилович: «Партия должна стать надежной опорой белорусского государства…» (Лунинецкий район)

Татьяна Курилович: «Партия должна стать надежной опорой белорусского государства…» (Лунинецкий район)

06.03.2023
Photo of География поставок продукции ОАО «Спецжелезобетон» — от Калининграда до Тихого океана (Лунинецкий район)

География поставок продукции ОАО «Спецжелезобетон» — от Калининграда до Тихого океана (Лунинецкий район)

06.03.2023
Photo of Заработал сайт комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси

Заработал сайт комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси

06.03.2023
Photo of Три человека погибли за сутки при пожарах в Брестской области

Три человека погибли за сутки при пожарах в Брестской области

06.03.2023
Photo of ГПК: 17 тысяч украинских военных сосредоточено на границе с Беларусью

ГПК: 17 тысяч украинских военных сосредоточено на границе с Беларусью

06.03.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть