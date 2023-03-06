Лунинчане среди победителей республиканского конкурса «ТехноЁлка»

В заключительном этапе республиканского конкурса «ТехноЁлка» приняли участие 57 учреждений дополнительного образования детей и молодежи, 119 учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, 150 учреждений общего среднего образования республики. Всего на конкурс было представлено 656 работ.

Дипломами отмечены и работы учащихся учреждений образования Лунинецкого района.

Дипломом I степени награждены:

в номинации «Рождественская композиция»

Юрашкевич Татьяна Михайловна, учащаяся ГУО «Средняя школа № 2 г.Лунинца» за изготовление композиции «Замок снежной королевы» (руководитель С.А.Карпец);

в номинации «Год исторической памяти»

Овчарук Егор Алексеевич, учащийся ГУО «Лахвенская средняя школа» за изготовление экспоната «Назад в будущее» (руководитель Т.В.Овчарук).

Информация и фото отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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