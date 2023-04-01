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Лунинчане среди победителей республиканской олимпиады по учебным предметам

01.04.2023
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С 27 по 31 марта  проходил заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам. Лунинецкий район представляли 12 учащихся, которые разъехались по разным городам Беларуси для сложной интеллектуальной борьбы, сообщает отдел по образованию Лунинецкого района

Победителями заключительного этапа стали 4 учащихся Лунинецкого района:

Пилевич Даниил, уч-ся 11 класса ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца» — награжден дипломом I ст. по трудовому обучению (технический труд) (учитель Карпец С.А.);

Цуба Елизавета, уч-ся 11 класса ГУО «Средняя школа №1 г.Микашевичи» — награждена дипломом II ст.по русскому языку (Ясеня Н.М.);

Орешко Алина, уч-ся 10 класса ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца» — награждена дипломом II ст. по информатике (Трегубов И.А.)

Юрченко Александра, уч-ся 10 класса ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского» — награждена дипломом III ст. по физике (Зылевич В.В.).

Оргкомитет олимпиады и руководство отдела по образованию поздравляет победителей и их педагогов, а также выражает благодарность всем участникам за поддержку престижа района в олимпиадном движении.

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