Лунинчане стали победителями зональных соревнований областной спартакиады «Вертикаль»

Как уже сообщалось, лунинчане приняли участие в зональных соревнованиях областной спартакиады «Вертикаль» для работников исполнительных и распорядительных органов ,которые проходили сегодня. 24 сентября, в Пинске.

Пять команд из Пинск, Пинского, Лунинецкого, Столинского и Ивановского районов выясняют кто сильнейший в игровых видах спорта — волейболе. мини-футболе и баскетболе.

Команда Лунинецкого района заняла первое место, став победителем в соревнованиях по волейболу и мини-футболу, а так же заняв второе место в турнире по баскетболу.

Таким образом лунинчане будут выступать на областных соревнованиях в таких видах спорта, как мини-футбол и волейбол