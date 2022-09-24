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Лунинчане стали победителями зональных соревнований областной спартакиады «Вертикаль»

24.09.2022
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Как уже сообщалось, лунинчане приняли участие в зональных соревнованиях областной спартакиады «Вертикаль»  для работников исполнительных и распорядительных органов ,которые проходили сегодня. 24 сентября, в Пинске.

Пять команд из Пинск, Пинского, Лунинецкого, Столинского и  Ивановского районов выясняют кто сильнейший в игровых видах спорта — волейболе. мини-футболе и баскетболе.

Команда Лунинецкого района заняла первое место, став победителем в соревнованиях по волейболу и мини-футболу, а так же заняв второе место в турнире по баскетболу.

Таким образом лунинчане будут выступать на областных соревнованиях  в таких видах спорта, как мини-футбол и волейбол

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