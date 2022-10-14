Лунинчане успешно выступают в финале соревнований областной спартакиады «Вертикаль»

Лунинчане в составе команды из 25 человек принимают участие в финале соревнований областной спартакиады «Вертикаль» среди работников исполнительных и распорядительных органов ,которые проходят 14-15 октября в Бресте

Ведётся упорная спортивная борьба в таких видах спорта. как: мини-футбол, волейбол, шашки, шахматы и настольный теннис.

Уже известно. что наша команда по мини-футболу обыграла со счётом 4:0 коллег из Ганцевичского района и будет бороться за первое место в области завтра, 15 октября.

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