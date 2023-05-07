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Лунинчане в числе победителей межрайонного турнира по лёгкой атлетике

07.05.2023
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6 мая 2023 г. спортсмены-учащиеся ГУ «СДЮШОР Лунинецкого райисполкома» приняли участие в межрайонном турнире по лёгкой атлетике «Салют Победы», посвященном 78 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, который прошел в г.Житковичи , сообщает ГУ «СДЮШОР Лунинецкого райисполкома»

В соревнованиях приняли участие легкоатлеты 2008-2014 г.р. Спортсмены завоевали множество наград, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ команду СДЮШОР, занявшую 1 место в эстафетном беге 4*100.

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