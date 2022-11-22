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Лунинчане в финале республиканского конкурса «Лидер года — 2022»!

22.11.2022
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В Национальном  центре художественного творчества детей и молодёжи Минска состоялся финал VII Республиканского конкурса «Лидер года-2022», в котором приняли участие учащиеся ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца» Андрей Егоров и его команда, представлявшие первичную организацию БРСМ школы.

 В первый день участники смогли побывать в музее современной белорусской государственности. Далее молодые лидеры посетили тренинги.

Во второй день состоялась диалоговая площадка «Лидер. Творчество. Успех» с участием министра образования Республики Беларусь Андрея Иванца

В финале конкурса Андрей Егоров награжден в номинации «Медиапрорыв». Ребята обрели  сотни знакомств, колоссальный опыт и заряд положительных эмоции.

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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