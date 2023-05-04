Лунинчане возвращаются с военных сборов

На этой неделе, со вторника, как мы и сообщали ранее, с военных сборов возвращаются участники комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил Республики Беларусь.

– В Слониме расположена одна из артиллерийских военных баз, укомплектование которой возложено, в том числе, на наш военный комиссариат, – рассказал «Лунінецкім навінам» заместитель начальника мобилизационного отдела военного комиссариата Лунинецкого и Ганцевичского районов майор Руслан Тутин. – Как и положено в таких случаях, сначала прошло оповещение военнообязанных. Затем прохождение медкомиссии и вручение повесток. Из числа жителей Лунинецкого района на сборы отправились солдаты и сержанты, а также 11 офицеров. Они смогли не только восстановить навыки, полученные в период срочной службы, но и пополнить свой багаж новыми знаниями и умениями. В ходе сборов проводились как теоретические, так и практические занятия. За образцовое выполнение служебных обязанностей по итогам участия в бригадно-тактическом учении многие были награждены наградами.

О том как происходила отправка на военные сборы смотрите тут

С грамотой Вооруженных Сил вернулся домой Виктор Черноокий из агрогородка Дятловичи. Армейский период прошел в 120-й зенитной ракетной бригаде в Барановичах электромехаником-водителем. Эти же навыки пригодились и сейчас.

– Сложностей не было, – отмечает Виктор Павлович. – Наоборот, все прошло хорошо. Были занятия по огневой и инженерной подготовке. Для нас создали все условия для обеспечения практики в освоении современным вооружением и техникой. Такая подготовка необходима!

Военные сборы стали неожиданностью для лунинчанина Сергея Демидовича, который работает мастером тепловой автоматики измерений и автоматизированных систем управления Лунинецкой ТЭЦ Пинских тепловых сетей РУП «Брестэнерго»:

– Тем не менее, возражений на этот счет не было. Нужно – значит, нужно. Вообще считаю, что такие вопросы не должны обсуждаться. Срочную службу закончил 12 лет назад в Барановичах. В 50-м механизированном батальоне возглавлял отделение, был командиром БМП-2. Во время занятий по специальности оператор-наводчик приходилось что-то вспоминать, а что-то учить заново. Вернулся с чувством выполненного долга и гордости за то, что справился с поставленными задачами!

Убедиться, что Вооруженные Силы Республики Беларусь сегодня современные и боеспособные, удалось Дмитрию Шумскому из Больших Чучевич. Механик-водитель служил с 1997 по 2000 годы в Брестской отдельной механизированной бригаде. Там же после срочной он остался на контрактную службу, а затем без малого 20 лет посвятил работе в МЧС. Сейчас нашел себя в ином деле: устроился трактористом-машинистом в одном из фермерских хозяйств.

– Такие сборы, конечно, заставляют быть в тонусе и не забывать военную науку, – говорит Дмитрий Иванович. – А это, в свою очередь, позволяет нам быстро встать в строй и умело действовать в случае необходимости защищать нашу Родину.

Наталья ПАВЛЮКЕВИЧ.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram