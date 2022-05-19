Лунинчане выступят на открытом первенстве Беларуси по водному поло «Мяч на воде»

С 25 по 29 мая на базе ЦОРа по водным видам спорта пройдет открытое первенство Беларуси по водному поло «Мяч на воде»

По результатам спортивного сезона 2021 года команды распределились на две подгруппы:

Подгруппа «А»:

1. Минская область

2. БО ЦОР г. Брест-2

3. ГЦОР г. Минск

4. СШ №204 г. Минск

5. ДЮСШ г. Лунинец

Подгруппа «Б»:

1. БО ЦОР г.Брест-1

2. СДЮШОР г. Гомель

3. Комсомолец г. Витебск

4. ОДЮСШ г. Могилев