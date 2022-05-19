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Лунинчане выступят на открытом первенстве Беларуси по водному поло «Мяч на воде»
С 25 по 29 мая на базе ЦОРа по водным видам спорта пройдет открытое первенство Беларуси по водному поло «Мяч на воде»
По результатам спортивного сезона 2021 года команды распределились на две подгруппы:
Подгруппа «А»:
1. Минская область
2. БО ЦОР г. Брест-2
3. ГЦОР г. Минск
4. СШ №204 г. Минск
5. ДЮСШ г. Лунинец
Подгруппа «Б»:
1. БО ЦОР г.Брест-1
2. СДЮШОР г. Гомель
3. Комсомолец г. Витебск
4. ОДЮСШ г. Могилев