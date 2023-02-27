Лунинчане выступят в финальном этапе республиканской олимпиады по ОБЖ

На прошлой неделе на базе СШN10 г. Пинска состоялся областной этап республиканской олимпиады по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», в котором приняли участие 6 представителей нашего района.

По итогам 1-го тура в финальный этап прошли 4 участника от нашего района.

Оброменя Роман (Лунинская СШ) в тестах занял 2-е место. Итог — 4 место. Ковальчук Александр (Велутская СШ) — 6-е место в тестах. Стародым Иван (Лунинская СШ) — 7-е место. Ковальчук Михаил (Велутская СШ) 4-е место по тестам (из 40), 5-е итоговое место. Журавский Самуил (СШN3 г. Лунинца) занял 4-е место в тестах и 6-е итоговое. Ну, и наша главная «звездочка» Мукалова Евгения (СШN3 г. Лунинца), учитель Ивашкевич Игорь Николаевич, заняв 2-е место в тестах, по итогам трех туров завоевала диплом lll-й степени.

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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