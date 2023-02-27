МикашевичиНовости районаОбразованиеОбщество

Лунинчане выступят в финальном этапе республиканской олимпиады по ОБЖ

27.02.2023
49

На прошлой неделе на базе СШN10 г. Пинска состоялся областной этап республиканской олимпиады по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», в котором приняли участие 6 представителей нашего района.

По итогам 1-го тура в финальный этап прошли 4 участника от нашего района.

Оброменя Роман (Лунинская СШ) в тестах занял 2-е место. Итог — 4 место. Ковальчук Александр (Велутская СШ) — 6-е место в тестах. Стародым Иван (Лунинская СШ) — 7-е место. Ковальчук Михаил (Велутская СШ) 4-е место по тестам (из 40), 5-е итоговое место. Журавский Самуил (СШN3 г. Лунинца) занял 4-е место в тестах и 6-е итоговое. Ну, и наша главная «звездочка» Мукалова Евгения (СШN3 г. Лунинца), учитель Ивашкевич Игорь Николаевич, заняв 2-е место в тестах, по итогам трех туров завоевала диплом  lll-й степени.

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of У православных верующих начинается Великий пост

У православных верующих начинается Великий пост

27.02.2023
Photo of Лунинецкий лесхоз один из лучших в Брестской области

Лунинецкий лесхоз один из лучших в Брестской области

27.02.2023
Photo of Врачи проконсультируют в Красновольской участковой больнице (Лунинецкий район)

Врачи проконсультируют в Красновольской участковой больнице (Лунинецкий район)

27.02.2023
Photo of О ложной информации об инциденте на белорусско-украинской границе

О ложной информации об инциденте на белорусско-украинской границе

26.02.2023
Photo of Фотофакт: творческие коллективы Лунинецкого района подтверждали звания

Фотофакт: творческие коллективы Лунинецкого района подтверждали звания

26.02.2023
Photo of «Широкую Масленицу» отметили в Лунинце (фоторепортаж)

«Широкую Масленицу» отметили в Лунинце (фоторепортаж)

26.02.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть