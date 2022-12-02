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Лунинчане заехали на ОНТ

02.12.2022
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Учащиеся политехнического колледжа вместе с руководителем военно-патриотического воспитания Игорем Харитоновичем побывали в Минске. Кроме него, поездку организовали директор учреждения Андрей Бовкунович и его заместитель по учебно-воспитательной работе Инна Богомолова.

По словам Игоря Сергеевича, ребята посетили Музей истории Великой Отечественной войны, Национальный исторический музей и телеканал ОНТ. Экскурсию на телевидении провела ведущая Наталья Немогай, которая познакомила юных гостей с работой всех сотрудников ТВ и провела мастер-класс. Юноши и девушки узнали, как формируются блоки новостей, осуществляются прямые эфиры и т.д.

В конференц-зале состоялась встреча с председателем правления ЗАО «Второй Национальный канал» Маратом Марковым.

Напомним, Марат Сергеевич родом из Лунинца. Он ответил на вопросы ребят, рассказал о необходимости получения достоверной информации из проверенных источников. Все получили массу впечатлений и положительных эмоций.

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