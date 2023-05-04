Лунинчане заняли призовое место в областных соревнованиях по настольному теннису

3 мая 2023 г. в Пинском районе завершились областные соревнования по теннису настольному среди детей и подростков по месту жительства, сообщает РФСК «Здоровье» Лунинецкого района

Призовая тройка у юношей выглядит следующим образом:

1. Пинский район;

2. Кобринский район;

3. Лунинецкий район.

Среди девушек:

1. Дрогичинский район;

2. Кобринский район;

3. Пинский район.

Победители соревнований также получили право представлять Брестскую область на республиканских соревнованиях.

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