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Лунинчане заняли призовое место в областных соревнованиях по настольному теннису

04.05.2023
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3 мая 2023 г. в Пинском районе завершились областные соревнования по теннису настольному среди детей и подростков по месту жительства, сообщает РФСК «Здоровье» Лунинецкого района

Призовая тройка у юношей выглядит следующим образом:
1. Пинский район;
2. Кобринский район;
3. Лунинецкий район.

Среди девушек:
1. Дрогичинский район;
2. Кобринский район;
3. Пинский район.

Победители соревнований также получили право представлять Брестскую область на республиканских соревнованиях.

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