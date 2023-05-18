Лунинчанин может представлять Беларусь на международном уровне

В политехническом колледже Лунинца состоялось чествование победителя V республиканского конкурса профессионального мастерства ProfSkills Belarus 2023 в компетенции «Сантехника и отопление» обучающегося группы №31 Давида Левшица и мастера производственного обучения Игоря Харитоновича.

В конкурсе приняли участие более 300 учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, студенты вузов и молодые рабочие со всех регионов Беларуси, а также из Российской Федерации и Казахстана. Их профессионализм оценивали эксперты – работники системы образования и представители производств.

Давид Левшиц не только стал обладателем золотой медали, диплома, приза, но и получит льготы при поступлении в профильный университет. Не исключено, что лунинчанина включат в состав республиканской команды, которая сможет представить нашу страну на международном уровне.

Подробности читайте в ближайших номерах «ЛН».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram