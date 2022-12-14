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Лунинчанин принял участие в заседании Молодёжного Совета профсоюза работников АПК Брестчины

14.12.2022
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13 декабря в историко-мемориальном музее «Усадьба Немцевичей» состоялось заседание Молодежного Совета Брестской областной профсоюзной организации работников АПК. Лунинецкий район представлял Антон Полтавец, председатель молодежного Совета районной профсоюзной организации работников АПК.

 Место проведения встречи молодых профсоюзных лидеров, представителей всех районов Брестчины выбрано не случайно. Главным вопросом на повестке дня стало подведение итогов участия молодежного профсоюзного актива в реализации мероприятий по проведению в 2022 году — Года исторической памяти.

Участники заседания также  почтили минутой молчания павших при освобождении Брестского района и возложили венки к Братской могиле советских воинов и монументу «Слава павшим землякам 1941 – 1945 гг.» в деревне Скоки.

Далее участников заседания ждала экскурсионная программа Брестского академического театра драмы «Закулисье».

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