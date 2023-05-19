Лунинчанин среди победителей областного конкурса «Спасание на воде» (видео)

В ГУСУ «Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле» состоялся областной конкурс «Спасание на воде». Участие в соревновании приняли ребята из Бреста, Барановичей, Иванова и Лунинца. А организаторами конкурса выступили Брестское областное управление МЧС, Брестская областная организация ОСВОД и управление спорта и туризма Брестского облисполкома.

Главная цель конкурса – обучение подрастающего поколения правильным действиям в чрезвычайных ситуациях на водах.

Задача пловцов – спасти «утопающего». Инсценировка отражала возможную реальную ситуацию. Несмотря на всю сложность задания, юноши с ним справились и продемонстрировали не только умение оказывать помощь утопающим, но и упорство, сноровку и, конечно же, волю к победе.

В личном первенстве места распределились:

1 место – Егор Климовец, г. Брест;

2 место – Роман Термелев, г. Брест;

3 место – Михаил Колган, г. Лунинец.

Все победители были награждены дипломами и ценными призами.

Информация областного УМЧС

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