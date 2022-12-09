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Лунинчанка на республиканском семинаре — сохранение историко-культурных ценностей и продвижение региональных брендов

09.12.2022
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7-8 декабря 2022 года в городах Полоцк и Новополоцк прошел Республиканский семинар-практикум «Актуальные вопросы формирования имиджа клубных учреждений культуры. Разработка и внедрение новых программ и проектов по культурному обслуживанию население».

Организаторами выступили Министерство культуры Республики Беларусь, государственное учреждение культуры смешанного типа «Республиканский центр национальных культур», управление культуры Витебского облисполкома.

В семинаре-практикуме приняли участие более 70 человек, в том числе представители областных методических центров, начальники отделов культуры горрайисполкомов, директора учреждений культуры республики. От нашего района — заместитель директора ГУК «Централизованная клубная система Лунинецкого района» Наталья Кипцевич.

В ходе семинара-практикума были обсуждены вопросы сохранения элементов нематериальных историко-культурных ценностей, продвижения региональных брендов, функционирования национально-культурных общественных объединений, внедрения современных культурных проектов.

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