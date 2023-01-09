Лунинчанка потеряла более 2 тысяч рублей от действий мошенников. Будьте бдительны!

В ОДС Лунинецкого РОВД обратилась жительница г.Лунинца по факту хищения денежных средств с ее платежной карты в размере 2111 рублей.

В ходе проведения проверки установлено, что жительнице нашего города позвонили в мессенджере «Viber» и представились сотрудником «ассоциации белорусских банков». Ранее мы сообщали уже о том, что такой ассоциации не существует. Далее, в ходе разговора с потерпевшей лжесотрудник несуществующей ассоциации убедил последнюю установить на мобильный телефон приложение удаленного доступа «RustDesk», что вскоре она и сделала ничего не подозревая. Пока лжесотрудник беседовал с потерпевшей, то поддельник уже успел вывести с ее банковской карты денежные средства в размере 1871 рублей, при чем комиссия составила 240 рублей.

Милиция в очередной раз предупреждает: не ведите диалоги с незнакомыми вам лицами в мессенджере «Viber» или по сотовой связи. Не верьте тому, что неизвестные лица оформляют на вас кредиты, так как без вашего участия это не возможно! Ни под какими предлогами не устанавливайте различные приложения на свой мобильный телефон, а особенно такие как: «RustDesk» и «AnyDesk». Установив данные приложения вы добровольно предоставляете доступ неизвестным к своему мобильному телефону.