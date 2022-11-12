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Лунинчанка завоевала золотую медаль в Турции!

12.11.2022
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11-классница гимназии Лунинца Валерия Латышевич стала победителем международного социально-культурного конкурса BUCA IMSEF, который проходил в муниципалитете Бука под эгидой Измирского областного управления образования.

Свою научно-исследовательскую работу, которую девушка готовила с руководителем Ириной Дасько, она защищала перед компетентным жюри на английском языке.

Все подробности — в ближайшем номере «ЛН».

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