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Лунинчанка завоевала золотую медаль в Турции!
11-классница гимназии Лунинца Валерия Латышевич стала победителем международного социально-культурного конкурса BUCA IMSEF, который проходил в муниципалитете Бука под эгидой Измирского областного управления образования.
Свою научно-исследовательскую работу, которую девушка готовила с руководителем Ириной Дасько, она защищала перед компетентным жюри на английском языке.
Все подробности — в ближайшем номере «ЛН».
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