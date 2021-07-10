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Лунинец празднует День города

10 июля – особая дата в истории Лунинетчины, ставшая символом мужества и силы духа нашего народа, бессмертного подвига фронтовиков и тружеников тыла. Это день освобождения нашего района от немецко-фашистских захватчиков. Не случайно именно сегодня жителя райцентра празднуют День города Лунинца.

Мероприятие началось с возложения цветов к обелискам в сквере Лунинца. А затем автокортеж отправился по маршруту Мокрово – Синкевичи – Ситницкий Двор – Курган Бессметности.

В автопробеге приняли участие представители органов местной власти, общественный объединений и организаций, трудовых коллективов.

В ходе мероприятия лунинчане еще раз смогли прочувствовать, какой ценой досталась победа нашим предкам, сколько сил было вложено в Великую Победу.

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Елена Данилович

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