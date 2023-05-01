Лунинец в очередной раз прозвучит в телепередаче Андрея Малахова. Все подробности

Лунинец в очередной раз прозвучит в передаче «Привет, Андрей!». В гостях у известного телеведущего Андрея Малахова, как мы и сообщали ранее, побывал наш земляк Андрей Конопацкий:

– До сих пор не могу отойти от эйфории пребывания в Москве. Безумно благодарен Нине Еремеевич, которая «дала дорогу» на шоу Малахова. Буквально через несколько дней после разговора с ней позвонили редакторы передачи, и все завертелось. В Лунинец приехала съемочная бригада. Не сговариваясь, решили рассказать о символе Беларуси, белокрылом защитнике нашей страны – аисте. Снимали у меня на даче, в Вульке 1, в Богдановке. Очень помогла Ольга Мелюх, а также деревенские жительницы: они не только рассказали о птицах, но и поделились поверьями.

– Как встретила Москва?

– Это было нечто. Испытал массу добрых, теплых и положительных эмоций. Дружной компанией, состоящих из звезд шоу-бизнеса Беларуси и России, приглашенных самодеятельных артистов, отмечали день рождения композитора Эдуарда Ханка. Все гости, а среди них были Александр Солодуха, Инна Каменева, Ольга Железнова, Георгий Каменный и многие другие, исполняли песни мэтра всесоюзной эстрады. В студии однозначно не было ни одного равнодушного человека.

Выпуск записали нонстопом, без дублей и перезаписей. Все было четко и продуманно, организаторы относились к каждому участнику по-доброму, во всем помогали, создавали уютную и комфортную обстановку.

– Малахову принято дарить подарки…

– Мама испекла булочки, я закоптил мясо и привез много сувениров от Барановичского отделения Белорусской железной дороги. А еще подарил аиста. Интересно? Смотрите передачу «Привет, Андрей!». Выйдет она в мае.

– Кроме эйфории, что еще осталось?

– Новые знакомства с интересными людьми, осознание того, что все получилось на высшем уровне. Эмоции, страх, восторг – все перемешалось в одном месте. И, казалось, что в этом теплом дружеском круге можно обжечься от позитива, который исходил от каждого участника. С уверенностью могу сказать, такое испытал впервые в жизни.

К сожалению, время пролетело очень быстро. В киностудии имени Горького готовился следующий выпуск передачи «Песни от всей души» с Андреем Малаховым. Кто-то успел погулять по Москве, кто-то некоторое время пообщался с гостями и артистами, взял автографы. А затем все разлетелись по разным уголкам некогда единой страны…

– Твои пожелания землякам.

– Будьте всегда счастливы и удачливы. Пусть весна несет каждому читателю «Лунінецкіх навін» только радость. Пусть талисманом каждого станет белокрылый аист. Смотрите в мае передачу «Привет, Андрей!». И пойте вместе с нами свои любимые песни!

Беседовал Александр КОВКО.

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