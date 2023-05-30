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Лунинец: в результате ДТП травмирована девочка

30.05.2023
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29 мая около 18:30 часов 44-летний житель Лунинецкого района управлял автомобилем «Audi» и двигался по улице Красной. Вблизи дома №179 совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая, по предварительной информации, пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде.

В результате ДТП последняя с травмами госпитализирована. Проводится проверка.

Информация ГАИ УВД Брестского облисполкома

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