Лунинец: в результате ДТП травмирована девочка

29 мая около 18:30 часов 44-летний житель Лунинецкого района управлял автомобилем «Audi» и двигался по улице Красной. Вблизи дома №179 совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая, по предварительной информации, пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде.

В результате ДТП последняя с травмами госпитализирована. Проводится проверка.

Информация ГАИ УВД Брестского облисполкома

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