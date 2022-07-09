Лунинец – Хоростово: связь историческая и духовная

Память Василия Коржа, сформировавшего первый партизанский отряд, который 28 июня 1941 года близ Пинска дал отпор гитлеровцам, в 81-ю годовщину боя отмечена автопробегом ДОСААФ трех областей – Брестской, Гомельской, Минской.

Участники патриотической акции встретились в деревне Хоростово Солигорского района – на малой родине Героя Советского Союза. Святое для национальной истории место собрало людей разных поколений и сфер жизнедеятельности – государственных и общественных, светских и духовных. Многие из гостей выступили на митинге у памятника В.З. Коржу, в том числе представители Министерства обороны и Солигорского райисполкома, Национальной Академии наук и Национального исторического музея. Лейтмотивом искренних слов была гордость за настоящего патриота своего Отечества, который выдержал испытания не только огнем и водой, но и медными трубами.

Освободив страну от фашизма, имевший за плечами три класса церковно-приходской школы, «университеты» жизни и Академию Генерального штаба (с отличием!), генерал-майор в отставке мог бы заслуженно почивать на лаврах. Но, оставив должность заместителя министра лесного хозяйства, Василий Захарович вновь, уже в мирной жизни, встал на защиту тех простых крестьян, которые во время войны поддерживали партизан под командованием «Комарова», начинавшихся с 60-ти бойцов и выросших до Пинского соединения (в числе которого были и три отряда бригады имени Кирова, где воевали предки многих лунинчан). В родной деревне он возглавил колхоз «Партизанский край» – ныне сельскохозяйственное предприятие имени В.З. Коржа.

Благодарная память живет в сердцах земляков. Гостеприимно встречает дом Василия Захаровича – филиал Солигор-ского краеведческого музея. Он впечатляет интересными раритетами и подлинными энтузиастами в лице ветерана педагогического труда Нины Черевако. Именно учитель по достоинству оценила бесценный подарок музею – копию автобиографии В.З. Коржа из Национального архива Беларуси.

Знаменитый партизанский командир мечтал о публикации своих воспоминаний. Возможно, мемуары выйдут в свет уже в наше время, проверившее на истинность настоящих и мнимых героев. Издательский проект запланировал вместе с соратниками Председатель Центрального Совета ДОССААФ генерал-майор Иван Дырман, для которого сохранение памяти о В.З. Корже – это и долг в отношении своего тестя, который воевал в Пинском партизанском соединении. В осуществление доброго дела сделано немало – в том числе в Год исторической памяти организован автопробег в Хоростово.

Почетной гостьей его была внучка Героя. Ольга Корж благодарила оборонное общество за то, что ее нашли, и она очень рада, что помнят ее деда и на его примере воспитывают современное поколение.

Начинания во славу В.З. Коржа духовно поддержали епископ Слуцкий и Солигорский Евсевий и местные священники. Архиерей отметил, что человек, чтящий свои корни, обретает огромную внутреннюю силу и уверенность в себе, осознает свою ответственность за благополучие не только близких, но и своей родины – малой и большой. Эти слова были очень символичны в среде участников встречи, которые через свои профессиональные обязанности воистину служат Отечеству – земному и небесному.

Отмеченный медалью «Партизану Отечественной войны» І степени, «коржовцем» по праву считался и дед супруги председателя Лунинецкой городской организационной структуры ДОСААФ Петра Рудовича. На память о нашем крае он вручил и музею В.З. Коржа, и Владыке Евсевию фотоальбом «Милая малая родина, вечная наша любовь», который под своей обложкой объединил очерки о двух именитых земляках – выше указанном И.В. Дырмане и Вениамине, митрополите Минском и Заславском, Патриаршем Экзархе всея Беларуси.

Внучка Героя мечтает о туристическом маршруте в Хорос-тово. ДОСААФ показал дорогу. Может быть, проторенную тропу освоят лунинчане? В память об историческом прошлом, которое административно связывало наши два селения. Для укрепление патриотических чувств – современникам так важно учиться «делать жизнь» с национальных героев. Во имя будущего своих детей и внуков, которые входят во взрослую жизнь в период смены эпох. Пример Василия Коржа каждому поможет сделать правильный выбор. А Хоростово встретит поклонным крестом – и в ответ на безмолвное приветствие улыбками озарятся лица гостей и участников автопробега.

Татьяна Конопацкая.