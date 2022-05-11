Лунинецкая ЦРБ будет задействована в проекте «Современная медицина в регионы»

Проект «Современная медицина в регионы» позволит обменяться практическими знаниями и опытом с региональными специалистами. Об этом при посещении Лидской ЦРБ рассказала журналистам главный врач Республиканского клинического медицинского центра Ирина Абельская,

«Это новый для всех интересный профессиональный проект, основная цель которого — обменяться практическими знаниями с нашими коллегами из центральных районных больниц. Наша задача в силу определенного опыта и возможностей дать им те знания, которые, возможно, сегодня они не имеют. Это максимально полноценное использование того медицинского оборудования, которое есть в региональных ЦРБ. А мы, посещая эти лечебные учреждения, видим, что наши медцентры снабжены на достаточно хорошем уровне. Есть больницы, которые оснащены великолепно. Только нужно дать те образовательные инструменты, которые помогут правильно это оборудование использовать», — сказала главврач.

В программу «Современная медицина в регионы» вошли Солигорская районная больница в Минской области, Лунинецкая, Кобринская и Березовская — в Брестской. В Гродненской области помимо Лидской ЦРБ в программу включилась Островецкая ЦРБ, также участие обсуждают и другие районные больницы Гродненской области. На примере Лидской ЦРБ главврач отметила достойный уровень и большие планы многопрофильного многофункционального лечебного учреждения. «Я думаю, что те предложения, которые мы будем обсуждать с нашими коллегами, будут очень интересными. Особенность проекта «Современная медицина в регионы» заключается в этапе, который практически отсутствует в образовательных медицинских центрах. Это этап симуляционного образования, когда практические врачи отрабатывают мануальные навыки на симуляторах высокой степени реалистичности. Огромное количество программ норм и патологий, заложенных в этих симуляторах, позволяют врачам в короткое время увидеть те процессы патологические, которые, возможно, в своей практической деятельности они никогда не встретят. Это дает очень большой багаж профессиональных знаний для повышения уровня и улучшения лечебно-диагностического процесса», — подчеркнула специалист.

Она также добавила, что образовательный симуляционный этап охватывает хирургические специальности — гибкую и жесткую эндоскопию, продвинутый курс лапороскопической хирургии, даигностические специальности, УЗИ, функциональную диагностику. Большой акцент будет сделан на инфекционно-эпидемиологической безопасности. Это направление будет охватывать как специалистов врачебного звена, так и средних медработников.

«Это многоэтапный проект. Первый этап — симуляционное образование в нашем клиническом центре, следующий — отработка практических навыков в операционных с участием наших специалистов. Это консультативная помощь, использование возможностей телемедицины, участие врачей и среднего персонала из регионов в тех конференциях и конгрессах, которые проводятся на базе нашего медцентра, участие и прослушивание еженедельных лекций в нашем центре. Это очень разнонаправленный проект, который охватывает и теорию, и практику, и консультативную помощь», — рассказала главврач. И добавила, что на данном этапе программа «Современная медицина в регионы» рассчитана на год. По истечении этого срока будет проведен анализ и доработка программы, благодаря чему она сможет выйти на качественно новый уровень.

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