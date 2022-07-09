Лунинецкая ЦРБ: в планах новый рентген-аппарат и кислородная станция

В рамках рабочей поездки по регионам Брестчины в Лунинце побывал председатель республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило. Вместе с руководителем областного ведомства Анатолием Горщаруком они провели встречу с коллективом центральной районной больницы.

Заместитель председателя райисполкома Анатолий Захаркевич и главный врач ЦРБ Светлана Хлебус ознакомили гостей с ситуацией в районе во время небольшой экскурсии по отделениям учреждения. За трудный двухлетний период борьбы с коронавирусом медикам не-однократно приходилось прикладывать максимум усилий, чтобы победить коварную инфекцию и спасти человеческие жизни. О том, что проблема отступила, свидетельствует перевод больницы в обычный режим работы. И особенно порадовал тот факт, что часть койко-мест пустует. Это говорит о главном – люди меньше болеют.

– Система здравоохранения – одно из направлений деятельности государства, – заметил в своем выступлении Вячеслав Шило. – Труженики отрасли заботятся о здоровье всего населения, а наша задача состоит в том, чтобы создать им оптимальные условия для работы.

Вячеслав Дмитриевич подробно объяснил, какие изменения по доплатам медицинским работникам введены с 1 июля. Он заострил внимание, что при подготовке документа были учтены различные нюансы, чтобы никто не остался без поддержки государства.

Анатолий Горщарук добавил, что деятельность на любом поприще должна приносить моральное удовлетворение. А для тех, кто выбрал медицину, это очень важная составляющая. С молодыми кадрами надо больше работать наставникам. Необходимо всегда учитывать, что возможности финансирования бюджетной сферы зависят от того, как работает экономика всей страны.

Светлана Хлебус поблагодарила гостей за интересную беседу, рассказала о планах на будущее. Это введение в эксплуатацию нового прибора рентгеновского исследования и строительство кислородной станции. Дай Бог, чтобы необходимость в использовании этого оборудования была минимальной, но местная власть старается заблаговременно подготовиться к любым непредсказуемым ситуациям, чтобы вовремя противостоять беде.