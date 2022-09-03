Лунинецкая «Ракета» претендует на пьедестал

В Слуцке завершился второй тур первенства Республики Беларусь по мотоболу.

Лунинецкая «Ракета» (на снимке) провела три поединка, которые завершились крупной победой наших спортсменов. Ровесников из пинской «Юности» обыграли со счетом 5:1. В матчах с «Оршей» и «Слуцком» взяли верх – 8:0 и 5:0 соответственно. Все мячи забили учащиеся: политехнического колледжа – Артем Николаевич и сельскохозяйственного – Антон Пронских. Вместе с ними радость победы разделили Роман Рудович (гимназия г. Лунинца), Роман Мокейчик и Роман Дорохович (оба – СШ №4 г. Лунинца), Кирилл Грицкевич, Ярослав Гриневич и Антон Рока (все – ЛГПТК СП).

– Мотобол – коллективная игра, поэтому и успех – общий, – рассказывает председатель Лунинецкой ГОС ДОСААФ Петр Рудович. – Ребята показали уверенную, красивую игру и подарили много положительных эмоций. Огромное спасибо тренеру Александру Бабичу за профессионализм и умение настроить игроков на победу. Впереди у наших юных мотоболистов заключительные игры в Минске. Пока удерживаем третью позицию. Но я верю в команду и в то, что мы поборемся за более высокое место на пьедестале.