МикашевичиНовости районаОбществоСпорт

Лунинецкая «Ракета» претендует на пьедестал

03.09.2022
36

В Слуцке завершился второй тур первенства Республики Беларусь по мотоболу.

Лунинецкая «Ракета» (на снимке) провела три поединка, которые завершились крупной победой наших спортсменов. Ровесников из пинской «Юности» обыграли со счетом 5:1. В матчах с «Оршей» и «Слуцком» взяли верх – 8:0 и 5:0 соответственно. Все мячи забили учащиеся: политехнического колледжа – Артем Николаевич и сельскохозяйственного – Антон Пронских. Вместе с ними радость победы разделили Роман Рудович (гимназия г. Лунинца), Роман Мокейчик и Роман Дорохович (оба – СШ №4 г. Лунинца), Кирилл Грицкевич, Ярослав Гриневич и Антон Рока (все – ЛГПТК СП).

– Мотобол – коллективная игра, поэтому и успех – общий, – рассказывает председатель Лунинецкой ГОС ДОСААФ Петр Рудович. –  Ребята показали уверенную, красивую игру и подарили много положительных эмоций. Огромное спасибо тренеру Александру Бабичу за профессионализм и умение настроить игроков на победу. Впереди у наших юных мотоболистов заключительные игры в Минске. Пока удерживаем третью позицию. Но я верю в команду и в то, что мы поборемся за более высокое место на пьедестале.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of «Беларуская кухня» Тамара Брэзіна з Дзятлавіч і яе «Духмяныя булачкі» (Лунінецкі раён)

«Беларуская кухня» Тамара Брэзіна з Дзятлавіч і яе «Духмяныя булачкі» (Лунінецкі раён)

03.09.2022
Photo of Абласное свята хлебаробаў

Абласное свята хлебаробаў

03.09.2022
Photo of Жителя Микашевич будут судить за применение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Жителя Микашевич будут судить за применение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

02.09.2022
Photo of Временное отключение электроэнергии в населённых пунктах Лунинецкого района

Временное отключение электроэнергии в населённых пунктах Лунинецкого района

02.09.2022
Photo of «Нападение из Беларуси?» В генштабе ВСУ Украины окончательно поехала крыша

«Нападение из Беларуси?» В генштабе ВСУ Украины окончательно поехала крыша

02.09.2022
Photo of «Торжественные линейки, вопросы читателей и встреча выпускников через 45 лет» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 2 сентября

«Торжественные линейки, вопросы читателей и встреча выпускников через 45 лет» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 2 сентября

02.09.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть