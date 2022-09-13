Лунинецкая «Ракета» заняла 3 место в первенстве Беларуси по мотоболу

В этом сезоне 10 юношеских мотобольных команд вели борьбу за награды первенства Беларуси. В их числе – лунинецкая «Ракета».

В Минске на стадионе «Заря» состоялся заключительный третий тур состязаний. Игра со слуцкой «СДЮСТШ» завершилась победой наших мотоболистов – 2:0. В поединке с лидером – «Титаном» (Минск) – лунинчане проиграли – 0:6. Решающим в борьбе за награды стал матч с новополоцкой командой «СДЮСТШ», итогом которой стала ничья – 2:2. Это позволило новополотчанам стать серебряными призерами, а нашим мотоболистам досталась «бронза».

Прокомментировать выступление «Ракеты» попросили главного тренера Александра Бабича:

– Перед началом сезона трудно было спрогнозировать выступление команды. Из основного прошлогоднего состава осталось 2 человека полевых игроков и вратари, остальные – новички, делающие только первые шаги в освоении мотобола. Поэтому и задачи ставили соответственные – быть как можно ближе к призовой тройке. Но за короткий срок нам удалось сформировать неплохую команду, которая в результате смогла взойти на пьедестал. Это очень хороший результат, который порадовал и меня, и руководство Лунинецкой ГОС ДОСААФ. Жаль, что «серебро» выпорхнуло их наших рук. В решающем матче с новополоцкой командой вели по ходу игры 2:0. Но два рикошета – и два мяча в наших воротах. Ничейный результат позволил нашим соперникам обойти нас на одно очко в итоговом протоколе. Порадовали Артем Николаевич и Антон Пронских, которые среди бомбардиров заняли соответственно второе и четвертое места. Достойно защищал ворота Ярослав Гриневич. Антон Рока, когда забил свой первый гол в республиканском первенстве, не скрывал эмоций: «Я попал в точку, как вы учили!..»

Что касается судейства, то в числе тех, кто обслуживал матчи, и наши земляки – судьи высшей национальной категории Вячеслав Сидоров и Эдуард Жук, главный секретарь соревнований Сергей Гнедько, тут все было на высоте. А вот что касается поля, то в Минске играть на асфальтовом покрытии без подсыпки было очень травмоопасно. Думаю, организаторы учтут наши замечания и в будущем более ответственно подойдут к этому вопросу.

Мы благодарны всем, кто поддерживал нас на протяжении всего сезона – руководству ГОС ДОСААФ во главе с Петром Рудовичем, нашим болельщикам и родителям.