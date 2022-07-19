Лунинецкие артисты и мастера едут на межрегиональный фестиваль в Малориту!

В Малорите 23 июля проведут межрегиональный фестиваль народного творчества «Са спадчынай продкаў — у будучыню», сообщила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Галина Стасюк.

В Малорите раньше проводили смотр-конкурс обрядового фольклора «Спадчына зямлі маларыцкай». В этом году он перерос в межрегиональный фестиваль, объединив участников из других районов Брестской области. «Смотр-конкурс станет центральным событием. В нем примут участие более десятка фольклорных коллективов, в том числе из Лунинецкого и Кобринского районов. В онлайн-режиме присоединятся коллеги из Польши», — рассказала Галина Стасюк.

Лунинецкий район будет представлять: народный клуб любителей песни «Весніца» (Полесский СДК, руководитель Дмитрий Обровец), народный ансамбль песни и музыки «Шляхцічы» (Лунинецкий ГДК, руководитель Геннадий Шевчик), народный фольклорный коллектив «Лобчанка» (Лобчанский СДК, руководитель Светлана Мелюх), а также мастера народного творчества из аг. Дятловичи Елена Коцуба и Галина Брезина.

Коллективы будут воспроизводить обряды годового цикла, которые сопровождали жизнь наших предков, начиная с рождения. «В каждом регионе все самобытно. Раньше мы брали за основу один обряд. В этом году решили взять циклы, чтобы было интереснее и можно было отследить колорит обрядов. Когда он один, есть какие-то повторения», — пояснила начальник отдела.

Вечером начнется вторая часть фестиваля, более масштабная. Ближе к 18.00 по улице Советской пройдет праздничное шествие в сторону городского парка. Там подведут итоги смотра-конкурса. Фольклорные коллективы покажут зрителям небольшие фрагменты обрядов. В парке будет множество тематических площадок. Плоды своего таланта покажут ремесленники из разных уголков Брестской области: соломо- и бисероплетение, работы из дерева и металла и другие виды народного творчества. Свои картины выставят художники.

Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по ткачеству и соломоплетению. Гостям фестиваля предложат продегустировать гастрономический бренд Малоритского района — гречневый хлеб. Технология его выпечки внесена в список нематериального наследия Беларуси. Гречаник можно будет попробовать из разных уголков района: в каждой местности своя рецептура хлеба. Например, его пекут в Доропеевичах, Гвознице, Луково, Орехово и Радеже.

В 19.00 начнется праздничный гала-концерт. Его продолжит этнодискотека, где молодых людей обучат национальным белорусским танцам. Вечер закончится современной танцевальной программой. «В последнее время видим спрос на народное творчество. Мы всерьез нацелены превратить наш фестиваль из межрегионального в международный», — резюмировала Галина Стасюк.

belta.by и LNC.BY