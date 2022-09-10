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Лунинецкие кооператоры — призёры областной спартакиады!

10.09.2022
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Областную спартакиаду работников потребительской кооперации Брестчины на этой неделе принимал Малоритский район

За право называться лучшей боролись 16 команд: Брестского облпотребсоюза, торгового унитарного предприятия “Брестская межрайонная торговая база”, Барановичского, Березовского, Брестского, Ганцевичского, Дрогичинского, Ивановского, Ивацевичского, Кобринского, Лунинецкого, Ляховичского, Малоритского, Пинского, Пружанского и Столинского райпо.

Соревнования проходили по шести видам спорта: волейболу, настольному теннису, дартсу, шашкам, шахматам, многоборью “здоровье”.

Первое место в упорной борьбе завоевали кооператоры Столинщины, второе место у Лунинецкого райпо, третий результат показала команда Барановичского райпо.

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