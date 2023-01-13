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Лунинецкие школьники лучшие в олимпиадном движении области
Закончился третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам. Он традиционно порадовал нас хорошим результатом.
Представители команды учащихся Лунинецкого района вновь оказались на высоте, завоевав в трудной интеллектуальной борьбе 26 дипломов.
Благодаря нашим умникам и умницам, а также их мудрым наставникам, наш отдел сохранил лидирующие позиции среди отделов по образованию сельских районов Брестской области.
Поздравляем победителей и желаем им успеха в заключительном этапе!
|№
|Предмет
|Фамилия, имя, отчество участника
|Класс
|Учреждение образования
|Диплом
|ФИО учителя
|1
|Математика
|Капустич Кирилл Дмитриевич
|8
|Гимназия г.Лунинца
|I
|Черноокая Л.А.
|2
|Математика
|Ванюк Анна Ивановна
|9
|Гимназия г.Лунинца
|III
|Емельянович Е.Н.
|3
|Математика
|Гришко Денис Михайлович
|10
|Гимназия г.Лунинца
|II
|Емельянович Е.Н.
|4
|Математика
|Данько Андрей Александрович
|10
|Средняя школа № 4 г.Лунинца
|III
|Гарапучик О.Н.
|5
|Математика
|Чирец Денис Сергеевич
|11
|Гимназия г.Лунинца
|I
|Галюк О.В.
|6
|Физика
|Юрченко Александра Васильевна
|10
|Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского
|II
|Зылевич В.В.
|7
|Физика
|Демидович Варвара Александровна
|10
|Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского
|III
|Зылевич В.В.
|8
|Астрономия
|Лобко Екатерина Эдуардовна
|11
|Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского
|III
|Зылевич В.В.
|9
|Информатика
|Орешко Алина Александровна
|10
|Средняя школа № 2 г.Лунинца
|I
|Трегубов И.А.
|10
|Информатика
|Свибович Никита Михайлович
|10
|Средняя школа № 2 г.Лунинца
|III
|Трегубов И.А.
|11
|Информатика
|Микулич Алексей Эдуардович
|11
|Средняя школа № 2 г.Лунинца
|III
|Трегубов И.А.
|12
|История
|Копоть Роман Николаевич
|11
|Средняя школа № 4 г.Лунинца
|III
|Гомон Л.К.
|13
|Обществоведение
|Скакалкина Анастасия Олеговна
|11
|Средняя школа № 1 г.Микашевичи
|II
|Тельпук Н.Е.
|14
|Русский язык и литература
|Цуба Елизавета Владимировна
|11
|Средняя школа № 1 г.Микашевичи
|II
|Ясеня Н.М.
|15
|Белорусский язык и литература
|Смирнова Александра Евгеньевна
|11
|Средняя школа № 1 г.Лунинца
|III
|Бирило А.Ф.
|16
|Немецкий язык
|Малькевич Милена Николаевна
|10
|Редигеровская средняя школа
|III
|Ткачук Л.А.
|17
|Немецкий язык
|Конопацкая Виктория Александровна
|10
|Дятловичская средняя школа
|III
|Павлович О.Н.
|18
|Немецкий язык
|Жук Анастасия Александровна
|11
|Дятловичская средняя школа
|III
|Кременевская О.В.
|19
|География
|Фурсевич Егор Дмитриевич
|9
|Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского
|II
|Корбут И.К.
|20
|География
|Помозова Ангелина Викторовна
|11
|Средняя школа № 1 г.Лунинца
|II
|Ковшик Т.А.
|21
|География
|Ярмольчик Мария Викторовна
|11
|Богдановская средняя школа Лунинецкого района
|I
|Ильючик Е.И.
|22
|Химия
|Мукалова Евгения Артёмовна
|9
|Средняя школа № 3 г.Лунинца
|II
|Самусевич И.В.
|23
|Технический труд
|Пилевич Даниил Иванович
|11
|Средняя школа № 2 г.Лунинца
|I
|Карпец С.А.
|24
|Технический труд
|Ракович Никита Дмитриевич
|11
|Средняя школа № 2 г.Лунинца
|III
|Карпец С.А.
|25
|Технический труд
|Ванюк Владислав Иванович
|11
|Средняя школа № 2 г.Лунинца
|II
|Карпец С.А.
|26
|Обслуживающий труд
|Герасимович Анна Андреевна
|10
|Лунинская средняя школа
|III
|Ярмольчик Н.С.