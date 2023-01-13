Лунинецкие школьники лучшие в олимпиадном движении области

Закончился третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам. Он традиционно порадовал нас хорошим результатом.

Представители команды учащихся Лунинецкого района вновь оказались на высоте, завоевав в трудной интеллектуальной борьбе 26 дипломов.

Благодаря нашим умникам и умницам, а также их мудрым наставникам, наш отдел сохранил лидирующие позиции среди отделов по образованию сельских районов Брестской области.

Поздравляем победителей и желаем им успеха в заключительном этапе!