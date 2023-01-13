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Лунинецкие школьники лучшие в олимпиадном движении области

13.01.2023
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Закончился третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам. Он традиционно порадовал нас хорошим результатом.

Представители команды учащихся Лунинецкого района вновь оказались на высоте, завоевав в трудной интеллектуальной борьбе 26 дипломов.

Благодаря нашим умникам и умницам, а также их мудрым наставникам, наш отдел сохранил лидирующие позиции среди отделов по образованию сельских районов Брестской области.

Поздравляем победителей и желаем им успеха в заключительном этапе!

ПредметФамилия, имя, отчество участникаКлассУчреждение образованияДипломФИО учителя
1МатематикаКапустич Кирилл Дмитриевич8Гимназия г.ЛунинцаIЧерноокая Л.А.
2МатематикаВанюк Анна Ивановна9Гимназия г.ЛунинцаIIIЕмельянович Е.Н.
3МатематикаГришко Денис Михайлович10Гимназия г.ЛунинцаIIЕмельянович Е.Н.
4МатематикаДанько Андрей Александрович10Средняя школа № 4 г.ЛунинцаIIIГарапучик О.Н.
5МатематикаЧирец Денис Сергеевич11Гимназия г.ЛунинцаIГалюк О.В.
6ФизикаЮрченко Александра Васильевна10Микашевичская гимназия им.В.И.НедведскогоIIЗылевич В.В.
7ФизикаДемидович Варвара Александровна10Микашевичская гимназия им.В.И.НедведскогоIIIЗылевич В.В.
8АстрономияЛобко Екатерина Эдуардовна11Микашевичская гимназия им.В.И.НедведскогоIIIЗылевич В.В.
9ИнформатикаОрешко Алина Александровна10Средняя школа № 2 г.ЛунинцаIТрегубов И.А.
10ИнформатикаСвибович Никита Михайлович10Средняя школа № 2 г.ЛунинцаIIIТрегубов И.А.
11ИнформатикаМикулич Алексей Эдуардович11Средняя школа № 2 г.ЛунинцаIIIТрегубов И.А.
12ИсторияКопоть Роман Николаевич11Средняя школа № 4 г.ЛунинцаIIIГомон Л.К.
13ОбществоведениеСкакалкина Анастасия Олеговна11Средняя школа № 1 г.МикашевичиIIТельпук Н.Е.
14Русский язык и литератураЦуба Елизавета Владимировна11Средняя школа № 1 г.МикашевичиIIЯсеня Н.М.
15Белорусский язык и литератураСмирнова Александра Евгеньевна11Средняя школа № 1 г.ЛунинцаIIIБирило А.Ф.
16Немецкий языкМалькевич Милена Николаевна10Редигеровская средняя школаIIIТкачук Л.А.
17Немецкий языкКонопацкая Виктория Александровна10Дятловичская средняя школаIIIПавлович О.Н.
18Немецкий языкЖук Анастасия Александровна11Дятловичская средняя школаIIIКременевская О.В.
19ГеографияФурсевич Егор Дмитриевич9Микашевичская гимназия им.В.И.НедведскогоIIКорбут И.К.
20ГеографияПомозова Ангелина Викторовна11Средняя школа № 1 г.ЛунинцаIIКовшик Т.А.
21ГеографияЯрмольчик Мария Викторовна11Богдановская средняя школа Лунинецкого районаIИльючик Е.И.
22ХимияМукалова Евгения Артёмовна9Средняя школа № 3 г.ЛунинцаIIСамусевич И.В.
23Технический трудПилевич Даниил Иванович11Средняя школа № 2 г.ЛунинцаIКарпец С.А.
24Технический трудРакович Никита Дмитриевич11Средняя школа № 2 г.ЛунинцаIIIКарпец С.А.
25Технический трудВанюк Владислав Иванович11Средняя школа № 2 г.ЛунинцаIIКарпец С.А.
26Обслуживающий трудГерасимович Анна Андреевна10Лунинская средняя школаIIIЯрмольчик Н.С.
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