Лунинецкие школьники — победители областного конкурса «Мой край родной»

В Многофункциональном центре Брестского облисполкома состоялось торжественное мероприятие по награждению победителей областного конкурса детского рисунка «Мой край родной».

Конкурс был объявлен в 2022 году Брестским областным исполнительным комитетом: детям предложили нарисовать свою малую родину. В регионах участие приняло 235 участников, на областной этап отправлено по три работы от каждого района Брестской области.

Поздравили победителей и вручили заслуженные награды заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Кравчук и начальник главного управления по образованию Наталья Калиновская.

– Каждый ребенок показал, какой он видит свою малую родину, постарался передать через рисунок свою любовь к родным местам, – отметил Вадим Кравчук. – Победителей выбрать было очень трудно. По инициативе главы области Юрия Шулейко было принято решение – все 28 работ разместить в календаре. Брестская типография напечатала два вида календарей: настенный и настольный. По сюжету конкурсные работы отличаются. Например, для настенного выбраны рисунки, на которых ребята изобразили улицы своих деревень и городов, знаковые достопримечательности, леса и реки, цветущие поля, хлебную ниву и аистов. Настольный календарь знакомит с архитектурными достопримечательностями Брестской области.

Среди победителей — Анна Наварич из Лунинской школы (педагог Н.Я. Богданец), Марат Ракович из Красновольской школы (педагог Ракович Н.В.) и Анна Лужанина из СШ №4 г. Лунинца (педагог Метелица Е.А.).