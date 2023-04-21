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Лунинецкие школьники посетили Парламент

21.04.2023
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Информационная встреча с учащимися старших классов учреждений образования Лунинца и Микашевич состоялась в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Участники совершили экскурс в историю парламентаризма нашей страны посетив музей, ознакомились с работой парламента и конечно же никого не оставило равнодушным нахождение в Овальном зале.

В рамках программы встречи участники также посетили Президентскую Библиотеку Республики Беларусь, где имели возможность ознакомится с историей Дома правительства.

В ходе небольшой лекции им продемонстрировали предметы и материалы, которые свидетельствуют об этапах строительства.  Экскурсия продолжилась в отделе старопечатных и редких изданий.

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LNC

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