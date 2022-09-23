Лунинецкий лесхоз: экспорт 1.3 миллиона долларов, средняя зарплата 1,5 тысячи рублей и ежегодно сотни гектаров новых лесов

Лес – это богатство в прямом значении слова. Текущий год – очень сложный не только для лесного хозяйства. Как и во многих отраслях, из-за санкций полностью прекратили экспорт в Европу, а он приносил около 40 процентов доходов. Однако, благодаря слаженной работе министерства, происходит переориентация на восточное направление, меняется логистика. Сейчас среди покупателей продукции – Китай, Азербайджан, Узбекистан, Армения. Экспорт продукции за восемь месяцев Лунинецкого лесхоза превысил 1 миллион 300 тысяч долларов США.

Большинство из нас видели в интернете и по телевидению новости о том, как горят леса в Америке, Европе, по всему миру. Сухие климатические условия этого года добавили значительно работы государственной лесной охране. Однако, благодаря их слаженным действиям и сознательности нашего населения, крупных пожаров на Лунинетчине не зафиксировано. За весь этот год площадь, пройденная пожаром – 6,5 гектара. Тяжелый ответственный труд работников лесхоза был востребован на буреломах Могилевщины. Они выдержали достойно, за что руководство лесхоза в очередной раз говорит им слова благодарности.

Многим кажется, что лес растет сам по себе. Однако практически весь лесной фонд региона, за исключением небольших участков, является творением рук человеческих. За январь-август 2022 года осуществлены мероприятия по лесоразведению и лесовосстановлению на площади 450,7 гектара (107,8 процентов к уровню прошлого года).

В текущем году, несмотря ни на что, предприятие выполнило основные производственные и финансовые показатели, средняя заработная плата по итогам восьми месяцев – более 1500 рублей, около 4 миллионов рублей вложили в перевооружение и развитие производства. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила 13,7 миллионов рублей, получено дохода от лесохозяйственной деятельности 5,9 миллиона рублей. Словом, ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» динамично развивается.

За каждой цифрой – работа людей. Сегодня в лесхозе трудятся более 500 человек, коллектив крепкий, сложившийся. Радует, когда приходит молодежь: и после окончания учебных заведений, и получив трудовые навыки на других предприятиях. Здесь ценят трудолюбивых, ответственных людей, а другие и не задерживаются. Лес не каждого принимает.

Подготовил Александр Ковко