«Лунинецкий лесхоз «качает»! В Брестской области начали продавать березовый сок

Лесхозы Брестской области начали продавать березовый сок, сообщили в Брестском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО).

К заготовке березовика приступили все лесхозы Брестской области. «Реализовывают сок уже шесть лесхозов. На данный момент продано 56 т. Наибольший объем приходится на долю Лунинецкого района, который отгрузил 45 т. Также продают березовый сок Брестский, Дрогичинский, Пинский, Пружанский и Кобринский опытный лесхозы», — рассказал ведущий инженер отдела производства и реализации продукции Брестского ГПЛХО Николай Пашкевич. К слову, Лунинецкий лесхоз отгрузил партию природного напитка на перерабатывающее предприятие в Гродненской области.

Цены на березовый сок в лунинецком районе и как его заготовить самостоятельно

Купить березовый сок можно не только в определенных местах непосредственно на лесных делянках, но и на торговых площадках лесхозов. В частности, такая есть в Брестском лесхозе, планируется открыть и на базе Пинского. Подробную информацию о местах продажи можно узнать на сайтах лесхозов.

Например, в Брестском лесхозе подсочку начали в субботу и воскресенье, а 20 марта лесничества начали продавать сок населению. «Погода внесла свои корректировки, не на каждый участок можно доехать. Принято решение о продаже сока на торговой площадке на территории лесхоза (ул.Кобринская, 53). Сок будут привозить ежедневно, объемы будут зависеть от погоды», — заметила начальник производственного отдела Брестского лесхоза Ирина Давидюк.

В Бресте продажи березовика стартовали 21 марта. Тем, кто хочет купить этот природный напиток, рекомендуют предварительно позвонить в лесхоз, чтобы уточнить актуальную информацию. Желательно приезжать со своей тарой. «Мы продаем березовый сок только населению, на перерабатывающие предприятия не поставляем. Потому что от людей поступает много заявок, намерены удовлетворить спрос», — сказала Ирина Давидюк.

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