Лунинецкий лесхоз «накачал» больше всех березового сока в Брестской области — 846 тонн

В Брестской области завершается сезон заготовки березового сока, сообщили в Брестском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Сокодвижение началось сначала в южных районах Брестской области. Первые партии березовика лесхозы начали продавать людям в последней декаде марта. Немного позже в работу включились северные районы. «Сезон полностью не закончился, есть небольшие объемы. Вероятно, еще несколько тонн сможем получить. Продолжают заготовку в Телеханском, Ивацевичском, Домановском, Пружанском, Ляховичском и Барановичском лесхозах. У людей еще есть возможность купить березовый сок», — отметили в Брестском ГПЛХО.

Лесхозы области на данный момент заготовили 3224 т березовика. Больше всего его собрали и реализовали в Лунинецком лесхозе — 846 т. На второй позиции Пинский лесхоз с 704 т, на третьей — Ганцевичский с 683 т. Именно они больше всего работали с предприятиями. Всего на переработку отправлено более 2611 т природного напитка. Чуть больше половины этого объема купил завод из Гродно. Также сок приобретали предприятия из Минска, Клецка, Ляховичей, Пружан, Малориты и других городов Беларуси. Населению лесхозы продали 612 т березовика.

В Брестской области сезон массовой заготовки сока в этом году продлился около трех недель. «Немного помешала погода. Когда начали заготовку, было тепло, а потом произошло резкое похолодание. Это повлияло на интенсивность сокодвижения. Тем не менее, сок могли купить все желающие», — добавили в лесохозяйственном объединении.

belta.by

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