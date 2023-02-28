Лунинецкий лесхоз: о правилах заготовки березового сока и мха, а также выделенных участков для этого

Лунинецкий лесхоз напоминает, что согласно «Правил заготовки пней и корней, заготовки древесных соков, создания плодово-ягодных, орехоплодных и иных лесных плантаций, по выращиванию на них лекарственных и иных растений» заготовка древесных соков осуществляется на участках лесного фонда не ранее чем за пять лет до наступления возраста рубок леса, а также на участках лесного фонда, предоставленных для рубок главного пользования. Заготовка древесных соков может также осуществляться на участках лесного фонда, на которых проводятся прочие рубки и рубки промежуточного пользования, из числа деревьев, подлежащих рубке.

Для заготовки древесных соков назначаются деревья диаметром 20 сантиметров и более.

В комлевой части отобранных для заготовки древесных соков деревьев на высоте 30–50 сантиметров от уровня земли намечают расположение и количество подсочных отверстий в зависимости от диаметра дерева:

— при диаметре 20–26 сантиметров– одно отверстие;

— при диаметре 27–34 сантиметра– не более двух отверстий;

— при диаметре 35–40 сантиметров– не более трех отверстий;

— при диаметре свыше 40 сантиметров– не более четырех отверстий.

При сверлении необходимо соблюдать следующие требования:

— перед сверлением канала грубую кору снимают стругом или топором без повреждения луба;

— каналы сверлят после начала сокодвижения, определяемого уколом шила в ствол дерева. Каналы высверливаются с некоторым уклоном вниз для лучшего стока сока. Диаметр канала один сантиметр, глубина – два-три сантиметра без толщины коры;

— под подготовленным отверстием для стока сока вставляется желобок. Под желобками устанавливаются сокосборники (стеклянные или эмалированные емкости, полиэтиленовые мешки).

При заготовке древесных соков допускается вместо сверления подсочных отверстий пропиливание бензопилой без снятия коры. Пропил представляет собой косой срез под углом не более 30° от вертикальной оси, длиной не более 12 см и глубиной не более 4 см без учета толщины коры. Под пропилом для стока сока вставляется желобок.

В комлевой части отобранных в подсочку деревьев на высоте 35–50 сантиметров от уровня земли намечают расположение надрезов в зависимости от диаметра дерева:

— при диаметре 20–34 сантиметра– один пропил;

— при диаметре свыше34 сантиметров– не более двух пропилов с расстоянием между ними по горизонтальной плоскости 8–15 сантиметров.

Древесный сок собирают по мере наполнения сокосборников, но не реже одного раза в сутки.

После окончания сезона заготовки древесных соков желобки снимаются, а отверстия закрываются деревянной пробкой. Отверстия и срезы замазываются варом, садовой мазью, глиной с известью или живицей, содержащей

пятнадцать-двадцать процентов древесного угля, для профилактики предупреждения заболевания деревьев.

Согласно статьи 44 Лесного кодекса Республики Беларусь, граждане имеют право свободно находиться на территории лесного фонда и без разрешительных документов бесплатно осуществлять для удовлетворения собственных нужд заготовку древесных соков. Заготовка древесных соков осуществляется на участках лесного фонда, определяемых для этих целей юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, их структурными подразделениями (лесничествами).

В лесничествах определены участки леса, предназначенные для заготовки березового сока гражданами для собственных нужд. Все желающие заготовить сок должны обратиться в лесничество. Специалисты укажут специально отведенные для сбора сока участки, поведут инструктаж и проконтролируют технологию подсочки.

Согласно статьи 88 Лесного кодекса Республики Беларусь заготовка мха осуществляется на участках лесного фонда, запроектированных лесоустроительным проектом для рубок леса, либо участках лесного фонда, расположенных в границах земельных участков, изымаемых для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства.

Сбор лесной подстилки осуществляется в конце вегетационного периода. При сборе лесной подстилки удаляется только ее верхняя неразложившаяся часть без углубления на всю толщину слоя.

Заготовка мха, сбор лесной подстилки и опавших листьев запрещаются:

— на участках лесного фонда, на которых в соответствии со статьей 19 настоящего Кодекса их заготовка, сбор запрещены;

— в дубравах;

— на участках лесного фонда, расположенных в границах территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

При заготовке мха, сборе лесной подстилки и опавших листьев не допускается повреждение ягодников, деревьев, кустарников, а также их корней.

Перечень участков лесного фонда выделенных для заготовки сока и мха населением

Согласно статье 16.19 КоАП РБ – сбор древесного сока на территории, где такие заготовки или сбор запрещены, либо без разрешительного документа, когда его получение обязательно или не в соответствии с ним – повлекут штраф до 20 базовых величин для физических лиц, до 100 – для индивидуальных предпринимателей, до 500 – для юридических лиц.

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