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Лунинецкий лесхоз один из лучших в Брестской области

27.02.2023
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В Ивацевичах  прошла итоговая коллегия Брестского ГПХО, в которой принял участие первый заместитель министра лесного хозяйства Республики Беларусь Александр Драгун.

Представители 15 лесхозов объединения, в том числе и Лунинецкого,  обсудили задачи на текущий год и подвели итоги 2022-го. Завершилось мероприятие торжественным  награждением передовиков ГПХО. В числе их значится коллектив Лунинецкого лесхоза, который занял второе место в областном соревновании по выполнению показателей социально-экономических показателей.

Отдельно отмечен и деревообрабатывающий цех «Дятловичи», ставший обладателем третьего места в этой же категории. Заслуженные награды директору Лунинецкого лесхоза Вячеславу Торчику вручил генеральный директор Брестского ГПЛХО Анатолий Левонюк.

Фото Лунинецкого лесхоза

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