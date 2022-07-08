Лунинецкий лесхоз устраивает распродажу имущества
Извещение о проведении открытого аукциона
Государственное лесохозяйственное учреждение «ЛУНИНЕЦКИЙ ЛЕСХОЗ»
ИЗВЕЩАЕТ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, БЫВШЕГО В ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ЛУНИНЕЦКОМУ ЛЕСХОЗУ
НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЛОТ 1
Наименование
Характеристика
Легковой автомобиль ВАЗ 21310
легковой автомобиль ВАЗ 21310, 2012 года выпуска, номер кузова (рамы) ХТА213100С0136780, инвентарный номер 01101374, регистрационный знак 4330 ІЕ-1
Местонахождение лота
Брестская область, г. Лунинец, ул. Красная, 175
Начальная цена продажи, бел. руб. (с учетом НДС 20%)
4032,00 (четыре тысячи тридцать два рубля 00 копеек)
Сумма задатка
403,20 (четыреста три рубля 20 копеек ) белорусских рубля
ЛОТ 2
Наименование
Характеристика
Легковой автомобиль ВАЗ21310
легковой автомобиль ВАЗ21310, 2010 года выпуска, номер кузова (рамы) ХТА213100А0110946, инвентарный номер 01101155, регистрационный знак 9894 ЕМ-1
2012 года выпуска
Место нахождения лота
Брестская область, г. Лунинец, ул. Красная, 175
Начальная цена продажи, бел. руб. (с учетом НДС 20%)
2484,00 (две тысячи четыреста восемьдесят четыре рубля 00 копеек) белорусских рубля
Сумма задатка
248,40 (двести сорок восемь рубля 40 копеек) белорусских рублей
ЛОТ 3
Наименование
Характеристика
Легковой автомобиль ВАЗ 21310
легковой автомобиль ВАЗ 21310, 2012 года выпуска, номер кузова (рамы) ХТА213100С0136737, инвентарный номер 01101373, регистрационный знак 4332 ІЕ-1
Место нахождения лота
Брестская область, г. Лунинец, ул. Красная, 175
Начальная цена продажи, бел. руб. (с учетом НДС 20%)
4224,00 (четыре тысячи двести двадцать четыре рубля 00 копеек) белорусских рубля
Сумма задатка
422,40 (четыреста двадцать два рубля 40 копеек) белорусских рубля
ЛОТ 4
Наименование
Характеристика
Полуприцеп лесовозный ПЛ-9
полуприцеп лесовозный ПЛ-9, 2012 года выпуска, заводской номер 382, инвентарный номер 01251353, регистрационный знак 0158АК-1
Место нахождения лота
Брестская область, г. Лунинец, ул. Красная, 175
Начальная цена продажи, бел. руб. (с учетом НДС 20%)
12 780,00 (двенадцать тысяч семьсот восемьдесят рублей 00 копеек) белорусских рублей
Сумма задатка
1278,00 (одна тысяча двести семьдесят восемь рублей 00 копеек) белорусских рублей.
ЛОТ 5
Наименование
Характеристика
Трактор Беларус-892
трактор Беларус-892, 2011 года выпуска, заводской номер 90817073, инвентарный номер 01201356, регистрационный знак 0159 АК-1
Место нахождения лота
Брестская область, г. Лунинец, ул. Красная, 175
Начальная цена продажи, бел. руб. (с учетом НДС 20%)
15 462,00 (пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят два рубля 00 копеек) белорусских рубля
Сумма задатка
1546,20 (одна тысяча пятьсот сорок шесть рублей 20 копеек) белорусских рублей
Шаг аукциона
5%
Номер р/с для перечисления задатка
р/с BY32BAPB30152848400110000000 в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, БИК BAPBBY2X. Получатель–Лунинецкий лесхоз, УНП 200161218, Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества (Лот № ___), принадлежащего Лунинецкому лесхозу, проводимом 09.08.2022.
Прием заявлений
по 05.08.2022 до 11.00 в рабочие дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00 по адресу: Брестская обл. г. Лунинец ул. Красная, 175
Продавец
Государственное лесохозяйственное учреждение «Лунинецкий лесхоз», 225644 Брестская область г. Лунинец, ул. Красная, 175, т. 8 (01647) 6 20 74, 6 12 31
Организатор торгов
Государственное лесохозяйственное учреждение «Лунинецкий лесхоз», 225644, Брестская область
г. Лунинец, ул. Красная, 175, т. 8 (01647) 6 20 74, 6 12 31
Условия аукциона
1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) Претендент на покупку, обязан подписать с Продавцом договор купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона (после предъявления Продавцу копии платежного документа об оплате стоимости услуги и стоимости затрат Организатора (Продавца) аукциона на организацию и проведение открытого аукциона).
2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить стоимость приобретенного Объекта(-ов) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи.
3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить стоимость услуг и стоимость затрат Организатора (Продавца) аукциона на организацию и проведение открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством для Победителя аукциона.
Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его Победителем (Претендентом на покупку) в случаях, предусмотренных Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609 и соглашением о правах и обязанностях сторон в процессе организации и проведения аукциона, составляет: Лот №1 500,00 белорусских рублей, лот №2 500,00 белорусских рублей, лот №3 500,00 белорусских рублей, лот №4 1 500,00 белорусских рублей, лот №5 1 500,00 белорусских рублей.
Аукцион состоится 09.08.2022 в 11.00 по адресу:
Брестская область, г. Лунинец, ул. Красная, 175 в актовом зале
Для участия в аукционе приглашаются граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие заявление на участие в аукционе по установленной форме; предоставившие копию платежного поручения о внесении задатка, с отметкой банка; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым Объектом по установленной форме и заключившие с Организатором (Продавцом) аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по форме установленной Организатором (Покупателем) аукциона, а также прилагаются следующие документы:
— юридические лица — резиденты Республики Беларусь – копию свидетельства о государственной регистрации; доверенность представителю юридического лица (если юридическое лицо представляет не руководитель) или документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор либо иные документы в соответствии с законодательством);
— индивидуальные предприниматели — резиденты Республики Беларусь — копию свидетельства о гос.регистрации;
— физические лица — копию паспорта (стр. 31, 32 и регистрация), представители физ.лиц и индивидуальных предпринимателей — копию паспорта (стр. 31, 32 и регистрация) и доверенность, удостоверенную нотариально;
— юридические лица — нерезиденты Республики Беларусь — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) или иное равнозначное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык, легализованная в установленном порядке доверенность представителю юридического лица, иной организации или другие легализованные в установленном порядке документы с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык;
— представители иностранного юридического лица, иностранного физического лица — доверенность, легализованную в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе физическое лицо, индивидуальный предприниматель, представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица, иной организации предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность, и предоставляют его копию.
Подача документов по почте не допускается. Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.
Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие в них.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим Победителем (Претендентом на покупку), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими Победителем аукциона, Организатор (Продавец) аукциона возвращает безналичным платежом в течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона (назначенной даты его проведения в случае признания аукциона несостоявшимся) или с момента регистрации Организатором (Продавцом) аукциона отказа от участия в аукционе.
Организатор (Продавец) торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
ОРГАНИЗАТОР (ПРОДАВЕЦ) АУКЦИОНА
8 (01647) 6 20 74, 6 12 31
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ ОСМОТРА ОБЪЕКТОВ:
Кононович Александр Николаевич 8 (01647) 6 13 29, 8 (029) 332 41 64