Лунинецкий лесхоз устраивает распродажу имущества

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие заявление на участие в аукционе по установленной форме; предоставившие копию платежного поручения о внесении задатка, с отметкой банка; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым Объектом по установленной форме и заключившие с Организатором (Продавцом) аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по форме установленной Организатором (Покупателем) аукциона, а также прилагаются следующие документы:

— юридические лица — резиденты Республики Беларусь – копию свидетельства о государственной регистрации; доверенность представителю юридического лица (если юридическое лицо представляет не руководитель) или документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор либо иные документы в соответствии с законодательством);

— индивидуальные предприниматели — резиденты Республики Беларусь — копию свидетельства о гос.регистрации;

— физические лица — копию паспорта (стр. 31, 32 и регистрация), представители физ.лиц и индивидуальных предпринимателей — копию паспорта (стр. 31, 32 и регистрация) и доверенность, удостоверенную нотариально;

— юридические лица — нерезиденты Республики Беларусь — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) или иное равнозначное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык, легализованная в установленном порядке доверенность представителю юридического лица, иной организации или другие легализованные в установленном порядке документы с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык;

— представители иностранного юридического лица, иностранного физического лица — доверенность, легализованную в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе физическое лицо, индивидуальный предприниматель, представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица, иной организации предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность, и предоставляют его копию.

Подача документов по почте не допускается. Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.

Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие в них.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим Победителем (Претендентом на покупку), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими Победителем аукциона, Организатор (Продавец) аукциона возвращает безналичным платежом в течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона (назначенной даты его проведения в случае признания аукциона несостоявшимся) или с момента регистрации Организатором (Продавцом) аукциона отказа от участия в аукционе.

Организатор (Продавец) торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.