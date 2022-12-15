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Лунинецкий молочный завод стал учредителем белорусско-узбекского совместного предприятия

15.12.2022
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7 декабря 2022 года в Посольстве в Узбекистане руководителями ОАО «Лунинецкий молочный завод» и ООО «YULDOSH CONSULT» подписаны учредительные документы белорусско-узбекского совместного предприятия по производству молочной продукции, сообщает сайт Лунинецкого молочного завода

На первом этапе предприятие займется производством сухих молочных смесей, в том числе для изготовления мороженого.

 

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