Лунинецкий молочный завод стал учредителем белорусско-узбекского совместного предприятия

7 декабря 2022 года в Посольстве в Узбекистане руководителями ОАО «Лунинецкий молочный завод» и ООО «YULDOSH CONSULT» подписаны учредительные документы белорусско-узбекского совместного предприятия по производству молочной продукции, сообщает сайт Лунинецкого молочного завода

На первом этапе предприятие займется производством сухих молочных смесей, в том числе для изготовления мороженого.