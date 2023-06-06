Лунинецкий район: 53 процента площади составляют лесные ресурсы

Беларусь занимает второе место по лесистости среди стран СНГ. Это следует из статистического обзора, подготовленного Национальным статистическим комитетом, ко Дню охраны окружающей среды, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Согласно данным на 1 января текущего года, в Беларуси лесом покрыто 40,1% территории. Общая площадь лесного фонда страны достигает 9719,6 тыс. га. При этом 100% лесных площадей охвачено долгосрочным планом управления.

В Лунинецком районе, как рассказал начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Шкут, лесные ресурсы занимают площадь 144,9 тысячи га, что составляет 53 % от общей площади района, в том числе покрытых лесом 118,8 тысячи га. За последние 8 лет лесхозом создано около 2500 га лесных культур. В лесхозе также имеется 179 га генетических резерватов дуба черешчатого (Микашевичское лесничество).

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