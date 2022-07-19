Лунинецкий район: более 11 миллионов рублей льготных кредитов на жильё

Организациями всех форм собственности в январе — июне 2022 года в Беларуси введено в эксплуатацию 1913,8 тыс. кв.м жилья, сообщили в Национальном статистическом комитете

Что касается Лунинецкого района, то за первое полугодие 2022 года введено в эксплуатацию 8,6 тысячи кв.м. жилья или чуть более половины из запланированных 17 тысяч.

Напомним, что жителям района выдано с начала года льготных кредитов на улучшение жилищных условий на общую сумму более чем 11 миллионов рублей