Лунинецкий район: помощь в преодолении последствий катастрофы на ЧАЭС (видео)

В Беларуси сегодня вспоминают трагическую дату — 37 лет назад, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая техногенная катастрофа. За эти годы белорусы научились преодолевать её последствия. И это – национальная задача. Более 19 миллиардов долларов, начиная с 1990-ого года, было направлено на выполнение пяти государственных программ по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В настоящее время в Беларуси реализуется шестая госпрограмма с общим объёмом финансирования почти 3 миллиарда рублей. Часть этой суммы будет освоена и в одном из пострадавших районов Брестской области — Лунинецком.