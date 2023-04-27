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Лунинецкий район: помощь в преодолении последствий катастрофы на ЧАЭС (видео)

27.04.2023
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В Беларуси сегодня вспоминают трагическую дату — 37 лет назад, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая техногенная катастрофа. За эти годы белорусы научились преодолевать её последствия. И это – национальная задача. Более 19 миллиардов долларов, начиная с 1990-ого года, было направлено на выполнение пяти государственных программ по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В настоящее время в Беларуси реализуется шестая госпрограмма с общим объёмом финансирования почти 3 миллиарда рублей. Часть этой суммы будет освоена и в одном из пострадавших районов Брестской области — Лунинецком.

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