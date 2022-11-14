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Лунинецкий район присоединился к челленджу «Субботник безопасности»

14.11.2022
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Работники Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям приняли эстафету и присоединились к челленджу «Субботник безопасности».

В челлендже также приняли участие активисты ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» и юные спасатели Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных» из ГУО «Средняя школа №3 г.Лунинца».

В рамках субботника собравшиеся оказали помощь в создании безопасных условий проживания одиноким пожилым гражданам, инвалидам, навели порядок в домовладениях и на приусадебных участках, установили автономные пожарные извещатели, напомнили о правилах пожарной безопасности.

Спасатели передают эстафету коллегам из Пинского и Каменецкого районов.

За 2022 год на территории района зарегистрированы 50 пожаров, погибли 4 человека. МЧС напоминает: позаботьтесь о пожарной безопасности своих пожилых близких родственников. Окажите помощь в наведении порядка на придомовой территории, проверьте печное оборудование на предмет пожаробезопасного состояния. Установите в их домовладениях автономные пожарные извещатели.

Лунинецкий РОЧС

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