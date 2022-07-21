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Лунинецкий район: синоптики обещают до +29 градусов и кратковременные дожди
Погода в Лунинецком районе pogoda.by
|Время (UTC)
|Температура °C и Погодные
явления
|Ветер (порывы), м/с
|Давление на уровне моря, гПа
|Влажность, %
|Осадки, мм
|Опасные явления
|21 июля 2022 (чт)
утро
+13..+22
|Ясно
3 — 5 (7)
С-З
1 018
падает
15 — 57
0
день
+23..+26
|Ясно
5 — 7 (9)
С-З
1 016
падает
52 — 58
0
вечер
+18..+25
|Ясно
3 — 7 (10)
С-З
1 015
растёт
57 — 61
0
|22 июля 2022 (пт)
ночь
+15..+17
|Ясно
3 — 4 (6)
С
1 016
растёт
5 — 51
0
утро
+17..+25
|Ясно
2 — 3
С-В
1 016
не измен.
7 — 10
0
день
+26..+28
|Ясно
2 — 3
С-В
1 016
не измен.
6 — 14
0
вечер
+18..+26
|Ясно
3 — 4 (6)
В
1 017
растёт
20 — 27
0
|23 июля 2022 (сб)
ночь
+15..+17
|Облачно
3
Ю-В
1 017
не измен.
41 — 59
0
утро
+17..+26
|Облачно
3 — 4 (5)
Ю-В
1 017
падает
58 — 69
0
день
+27..+29
|Малооблачно
3 — 4 (5)
Ю
1 015
падает
37 — 65
0
вечер
+24
|Кратковременные осадки
2
С-З
1 013
падает
25
0.1
|24 июля 2022 (вс)
ночь
+19
|Кратковременные осадки
2
С-З
1 013
не измен.
60
0.1
утро
+19
|Кратковременные осадки
1
С-З
1 012
падает
98
3.5
день
+20
|Кратковременные осадки
7 (8)
С-З
1 012
не измен.
40
2.4
вечер
+18
|Кратковременные осадки
2
С-З
1 012
не измен.
37
0.1
|25 июля 2022 (пн)
ночь
+15
|Малооблачно
3 (8)
С-З
1 012
не измен.
77
0
утро
+18
|Малооблачно
5 (7)
С-З
1 012
не измен.
67
0
день
+22
|Кратковременные осадки
5 (7)
С-З
1 012
не измен.
51
0.1
вечер
+17
|Кратковременные осадки
3
С-З
1 012
не измен.
21
0.3
|26 июля 2022 (вт)
ночь
+14
|Ясно
2
С-З
1 012
не измен.
18
0
утро
+19
|Ясно
1
С
1 011
падает
13
0
день
+27
|Ясно
1
В
1 010
падает
16
0