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Лунинецкий район: синоптики обещают до +29 градусов и кратковременные дожди

21.07.2022
71

Погода в Лунинецком районе pogoda.by

Время (UTC)Температура °C и Погодные
явления		Ветер (порывы), м/сДавление на уровне моря, гПаВлажность, %Осадки, ммОпасные явления
21 июля 2022 (чт)
утро
+13..+22
weather iconЯсно
3 — 5 (7)
С-З
1 018
падает
15 — 57
0
 
день
+23..+26
weather iconЯсно
5 — 7 (9)
С-З
1 016
падает
52 — 58
0
 
вечер
+18..+25
weather iconЯсно
3 — 7 (10)
С-З
1 015
растёт
57 — 61
0
 
22 июля 2022 (пт)
ночь
+15..+17
weather iconЯсно
3 — 4 (6)
С
1 016
растёт
5 — 51
0
 
утро
+17..+25
weather iconЯсно
2 — 3
С-В
1 016
не измен.
7 — 10
0
 
день
+26..+28
weather iconЯсно
2 — 3
С-В
1 016
не измен.
6 — 14
0
 
вечер
+18..+26
weather iconЯсно
3 — 4 (6)
В
1 017
растёт
20 — 27
0
 
23 июля 2022 (сб)
ночь
+15..+17
weather iconОблачно
3
Ю-В
1 017
не измен.
41 — 59
0
 
утро
+17..+26
weather iconОблачно
3 — 4 (5)
Ю-В
1 017
падает
58 — 69
0
 
день
+27..+29
weather iconМалооблачно
3 — 4 (5)
Ю
1 015
падает
37 — 65
0
 
вечер
+24
weather iconКратковременные осадки
2
С-З
1 013
падает
25
0.1
 
24 июля 2022 (вс)
ночь
+19
weather iconКратковременные осадки
2
С-З
1 013
не измен.
60
0.1
 
утро
+19
weather iconКратковременные осадки
1
С-З
1 012
падает
98
3.5
 
день
+20
weather iconКратковременные осадки
7 (8)
С-З
1 012
не измен.
40
2.4
 
вечер
+18
weather iconКратковременные осадки
2
С-З
1 012
не измен.
37
0.1
 
25 июля 2022 (пн)
ночь
+15
weather iconМалооблачно
3 (8)
С-З
1 012
не измен.
77
0
 
утро
+18
weather iconМалооблачно
5 (7)
С-З
1 012
не измен.
67
0
 
день
+22
weather iconКратковременные осадки
5 (7)
С-З
1 012
не измен.
51
0.1
 
вечер
+17
weather iconКратковременные осадки
3
С-З
1 012
не измен.
21
0.3
 
26 июля 2022 (вт)
ночь
+14
weather iconЯсно
2
С-З
1 012
не измен.
18
0
 
утро
+19
weather iconЯсно
1
С
1 011
падает
13
0
 
день
+27
weather iconЯсно
1
В
1 010
падает
16
0

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