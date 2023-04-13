Лунинецкий район среди лидеров в Беларуси по заготовке березового сока

В Беларуси заготовили почти 10 тыс. т березового сока. Об этом рассказала пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Анастасия Мацкевич.

Заготовлено 9665 т березового сока. «Практически все, что заготавливается, сразу реализуется населению и перерабатывающим предприятиям. А вот отдельно населению было реализовано 2529 т, — сказала Анастасия Мацкевич. — Если говорить о лидерах заготовки, то наибольшие объемы березового сока наблюдаются у Лунинецкого, Осиповичского, Пинского и Борисовского опытных лесхозов».

Сезон добычи березового сока длится недолго, добавила пресс-секретарь. «В некоторых районах он уже заканчивается, а в других только начинается. Очень много зависит от погодных условий», — пояснила она.

belta.by

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